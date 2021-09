Maarten Heijmans: ’Ik had met die Emmy in mijn hand naar LA moeten vliegen’

„Ik heb lang gedacht dat ik geen echte zanger en geen echte acteur was, ja. Misschien uit een vorm van zelfbescherming: als je dat zelf al zegt, hoeven anderen het niet meer te doen”, vertelt de 37-jarige acteur in een interview in Volkskrant Magazine. „De eerste vijf jaar na mijn afstuderen bracht spelen vooral stress teweeg. Op de toneelschool had ik vaak te horen gekregen dat ik niet kwetsbaar durfde te zijn. Aan de ene kant vond ik het gezeik, dacht ik: ik stá hier toch? Moet ik gaan huilen, is het dan wél goed? Maar het zorgde ook voor het gevoel: zie je, ik kan dit dus niet. Om me heen zag ik bovendien allemaal mensen die veel beter waren dan ik.”

Toch krijgt hij 2014 de hoofdrol in de dramaserie Ramses. Het levert hem lovende kritieken op. „Het was een enorme opsteker: dit kan ik dus wél. De geruststelling dat er toch kennelijk iets goed aan het gaan was”, zegt Maarten daarover. „Het is heel modern om te zeggen dat je de bevestiging uit jezelf moet halen, niet uit de mening van anderen. En ik geloof ook wel dat dat uiteindelijk de meest duurzame weg naar geluk is. Maar het helpt toch echt wel hoor, wat bevestiging van buitenaf.”

Nu hoopt Maarten ooit ook internationaal door te breken als acteur. „Nadat ik die Emmy had gewonnen, heb ik het geprobeerd en heb ik twee jaar lang zeker tachtig selftape-audities gedaan voor Netflix-series en films, maar er is vooralsnog niks uit voortgekomen. Ik had destijds gewoon met die Emmy in mijn hand naar Los Angeles moeten vliegen, dat beeld op de toonbank bij grote castingbureaus neerzetten en zeggen: ’Zó, wie kan ik hier spreken?’ Maar aan de ballen die ik wel had voor de Ramses-auditie ontbrak het me toen, kennelijk.”