NTR gaat graag in gesprek met Diederik Ebbinge over terugkeer Promenade

Aanleiding hiervoor zijn de uitspraken die Ebbinge over het programma deed in het RTL 4-programma Isola di Beau. Daarin gaf Ebbinge aan spijt te hebben dat hij eind vorig jaar is gestopt met Promenade. Destijds liet de acteur weten simpelweg klaar te zijn met de satirische show, maar daar komt hij nu dus op terug. „Daar heb ik echt spijt van, dat doet me echt pijn”, zegt hij tegen Beau van Erven Dorens. Als Beau vraagt of er dan toch misschien nog een vervolg aankomt, zegt hij: „Dat ga ik nog wel een keer doen ja.”

Hoewel de recensies lovend waren, bleven de kijkcijfers gemiddeld tussen de 200.000 en 300.000 hangen. Toch werd het programma gezien als een echte culthit van de NPO.