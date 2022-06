Simon Keizer kampt met stemproblemen, weer concert geannuleerd

„Gedurende de dag had ik al een bang vermoeden, en tijdens de soundcheck werd de angst bewaarheid”, schrijft de Volendammer in een bericht in zijn Instagram Stories. „Mijn stem in het hoog is weg. De show in Den Helder gaat daarom niet door. Ik baal enorm.”

Dit is niet het eerste optreden in de tournee dat Keizer en Nick Schilder hebben moeten annuleren. Afgelopen april ging een optreden in Bussum niet door omdat Keizer een keelontsteking had. „Dat ik ervan baal is een understatement. Sorry”, schreef de zanger toen in een bericht.