Lena Dunham 'keurt elke vorm van misbruik af'

De conservatieve nieuwssite Truth Revolt zette Dunham vorige week in een opiniestuk weg als een zedendelinquent, vanwege een paar vreemde passages in haar boek Not That Kind Of Girl. In een van die passages beschrijft Lena hoe ze als kind van zeven de vagina van haar zes jaar jongere zusje Grace aanraakt. In een ander stuk vertelt Lena hoe ze haar zusje probeerde te verleiden tot een zoen 'door alles te doen wat een seksueel roofdier doet'.

Direct nadat het artikel was geplaatst, twitterde Dunham al dat ze laaiend was. Niet veel later kondigde ze juridische stappen aan tegen Truth Revolt. Nu heeft Lena ook een statement doen uitgaan. "Ik ben erg van streek door de manier waarop enkele gebeurtenissen in mijn boek zijn geïnterpreteerd", laat de Girls-ster weten aan Time. "Ik wil vooropstellen dat ik welke vorm van misbruik dan ook in alle omstandigheden absoluut afkeur."

Excuses

"Kindermisbruik verwoest zoveel levens en ik heb me altijd hard gemaakt voor de rechten van slachtoffers", gaat de nu 28-jarige Dunham verder. "Als de situaties die in mijn boek worden omschreven pijnlijk of confronterend zijn voor lezers, dan spijt het me. Dat is echt nooit mijn bedoeling geweest. Ik ben me er ook bewust van dat het ongevoelig was om de term 'seksueel roofier' in een grap te gebruiken en daar bied ik eveneens mijn excuses voor aan."

"En wat mijn zusje betreft: Grace is mijn beste vriendin en ze heeft haar goedkeuring gegeven aan alles dat ik over haar heb geschreven", sluit Lena af. Dat was overigens al min of meer duidelijk, want Grace sprak maandag al via Twitter haar steun uit aan haar grote zus. Ze hekelde de simpele manier waarop veel media omgaan met seksualiteit door bepaald gedrag als 'normaal' aan te duiden en ander gedrag juist als 'schadelijk'.