’Near fiction’-dramaserie Arcadia schetst wereld waarin alles draait om persoonlijke scores Monic Hendrickx: ’Ik denk niet dat films en series de wereld kunnen veranderen’

Monic Hendrickx, hier met regisseur Tim Oliehoek: „Ik heb het geluk gehad dat ik weinig obstakels ben tegengekomen in mijn leven.’’ Ⓒ Maarten de Bouw

In de Nederlands-Vlaamse fictieserie Arcadia wordt het lot van de inwoners bepaald door hun persoonlijke burgerscore. Wanneer in de familie Hendriks is geknoeid met de cijfers heeft dat verstrekkende gevolgen voor iedereen uit dit samengestelde gezin, bijeengehouden door moeder Cato (Monic Hendrickx). „Het is een waanidee dat je minder waard bent als je minder scoort.”