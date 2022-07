Gesigneerd Harry Potter-boek levert 4400 euro op

Aan BBC Scotland vertelt de vrouw uit Edinburgh dat ze eigenlijk was vergeten dat ze het boek had liggen. Ze kocht het tweede Harry Potter-boek uit 1998 voor zo’n 15 euro. „Voor Sally, de beste wensen en bedankt voor een mooi evenement”, schreef de auteur J.K. Rowling voorin het boek na afloop van een boekenevenement dat Sally had georganiseerd. De gehele opbrengst van het verzamelstuk heeft Sally gedoneerd aan het goede doel.

Potter-kenner Adam Houston kocht het boek namens een andere fan. „Er zouden zo’n 10.000 stuks van deze uitgave op de wereld zijn en een heel klein deel daarvan is gesigneerd”, legt Adam uit. „Wat het boek extra bijzonder maakt, is dat het in het jaar van uitkomst is gesigneerd.”