Berget Lewis wil met Ladies of Soul naar Songfestival

Berget, die sinds 2013 samen Glennis Grace, Edsilia Rombley en saxofoniste Candy Dulfer Ladies of Soul vormt, vertelt in de nieuwste podcast van Radio 10-dj Lex Gaarthuis: „Ik zou met de Ladies wel heel graag een keer naar het Songfestival willen. Als we echt een goede song hebben en de andere dames willen en kunnen ook: dan durf ik dat zeker aan.”

Ze vervolgt: „Ik ben in de loop der jaren wel vaker gevraagd door de mensen rondom het Songfestival, maar ik weet niet of ik dat solo aan zou durven hoor. Maar met ons als groep zouden we daar echt wat goeds neer kunnen zetten.”

Het Eurovisie Songfestival is voor de meeste leden van de gelegenheidsformatie geen onbekend terrein. Zowel Glennis Grace als Edsilia Rombley deed al eens mee namens Nederland. Rombley was tijdens de laatste editie van het liedjesfestijn in Rotterdam ook een van de presentatoren van de show. Wie Nederland komend jaar gaat vertegenwoordigen heeft omroep AVROTROS nog niet onthuld.