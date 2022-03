’Ren, Rose, ren’: Parton grossiert in country-clichés

Premium Binnenland

99-jarige Fred Hisschemöller maakt debuut als auteur: ’Als jongere had ik nog geen verhaal’

De twintigste eeuw door de ogen van Fred Hisschemöller (99). In de autobiografie Dat deed je gewoon, waarmee de oud-docent debuteert, geeft de hoogbejaarde schrijver een inkijkje in zowel zijn leven als de wereld om hem heen. Hisschemöller: „Ik had dolgraag eerder een boek geschreven, maar als jonge...