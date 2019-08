Dionne Stax sluit laatste uitzending af met een snik

„Dit was mijn laatste NOS-journaal. Twaalf jaar geleden kwam ik binnen als stagiaire en zo meteen verlaat ik hier de studio met veel mooie herinneringen, lessen en ervaringen. En daarvoor wil ik de NOS heel erg bedanken. En in het bijzonder ook mijn collega’s, die u veelal niet ziet”, vertelt Dionne.

Na een flinke opsomming van haar collega’s richt ze zich weer tot de kijken. „Ik wil ook u bedanken voor het kijken en blijf dat ook vooral doen. En voor de lieve reacties. Dankjewel. Ik hoop u in de toekomst weer te zien, maar dan bij een andere omroep, de AvroTros”, waarna de presentatrice een flinke snik in haar stem krijgt. „En dan nu voor de allerlaatste keer. Ik wens u een hele mooie avond”, sluit Stax haar laatste uitzending emotioneel af.

In juni werd bekend dat Dionne na twaalf jaar de NOS verlaat om de overstap te maken naar de AvroTros. Hier zal ze onder meer het programma DNA Onbekend gaan presenterem. Daarnaast is ze vanaf 1 januari samen met te horen in een nieuwe middagprogramma op NPO Radio 1. Dionne wordt opgevolgd door Saïda Maggé, die vanaf november achter de nieuwsdesk plaatsneemt.