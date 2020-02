Martine Gosselink krijgt leiding over Mauritshuis

Gosselink volgt Emily Gordenker op, die onlangs het directeurschap van het Mauritshuis verruilde voor dat van het Van Gogh Museum in Amsterdam. Ze verheugt zich enorm op haar nieuwe benoeming. Ze noemt het Mauritshuis ’een wonderschone parel’ in het Nederlandse museumlandschap. Met die opmerking verwijst ze naar het absolute topstuk uit de Haagse collectie, Vermeers schilderij Meisje met de parel. „Straks zie ik haar elke dag, en met mij een rijk geschakeerd publiek dat zal komen voor de sublieme kunst en voor de historie van het museum.”

Slavernij

De kersvers benoemde directeur, die op 1 april aan haar nieuwe job begint, is ook een van de drijvende krachten achter de samenwerkingen met het Nederlands Openluchtmuseum (Canon van Nederland) en tussen de Hermitage en het Amsterdam Museum (Groepsportretten van de 17de eeuw). In het Rijksmuseum is zij ook de initiatiefnemer geweest van de grote slavernij-tentoonstelling, die dit najaar zal openen. „Schaamte is mijn kompas, daar vaar ik op”, liet ze al in 2017 weten aan de NRC.

In welke richting haar kompas het Mauritshuis brengt, is nog even afwachten. Maar de kans dat de portretbuste van zijn bouwheer Johan Maurits een prominente plek terugkrijgt, is klein. Vorig jaar al dook het museum in de eigen roerige historie en ontdekte dat Johan Maurits, die in Brazilië nog altijd als held wordt gezien, omdat hij een verlicht bestuurder was die o.a. religieuze vrijheid voorstond, ook slaven verhandelde voor eigen gewin. Al in de zeventiende eeuw werd zijn fonkelnieuwe woonhuis in Den Haag dan ook smalend 'Maison du Sucre' oftewel 'Suikerpaleis' genoemd.

Rembrandt-kenner

Gosselink studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam bij Rembrandt-kenner Ernst van de Wetering. Zij is gespecialiseerd in 17de eeuwse Nederlandse kunstgeschiedenis. Na haar studie werd ze mede-eigenaar van cultureel collectief De Nieuwe Collectie, waarmee ze tal van culturele projecten (tentoonstellingen, evenementen en catalogi) verzorgde in opdracht van musea in binnen- en buitenland. De komende zes weken is zij te zien in de zesdelige tv-serie Historisch Bewijs (vanaf 5 februari 2020 op NPO2).

Het Mauritshuis behoort tot de best bezochte musea in ons land. Vorig jaar kwamen er maar liefst 512.000 mensen een kijkje nemen. Een recordaantal, dat mede gerealiseerd werd dankzij het Rembrandt- herdenkingsjaar.