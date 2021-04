Prins Andrew aan de leugendetector?

Ⓒ Getty Images

Het is dé vraag die al tijden rond prins Andrew in de lucht hangt: is de hertog van York wel of niet betrokken geweest bij het Jeffrey Epstein-schandaal? De Britse prins ontkent in alle toonaarden dat hij seks heeft gehad met Virginia Giuffre, de vermeende seksslavin van Epstein. Maakt een leugendetectortest een einde aan alle geruchten?