Ook Niall Horan komt naar Nederland

Niall komt naar de hoofdstad met zijn Nice To Meet Ya Tour. De tournee staat in het teken van zijn tweede album Heartbreak Weather dat op 13 maart uitkomt.

Met de toevoeging van Niall zijn bijna alle leden van de in 2016 opgeheven boyband dit jaar in Nederland te zien. Zo staat Louis Tomlinson op 19 maart in AFAS Live in Amsterdam, doet Harry Styles op 6 mei de Ziggo Dome aan en staat Liam Payne in juni op Pinkpop. Alleen Zayn Malik ontbreekt, maar hij treedt vanwege podiumangst nog nauwelijks op.