Peter R. de Vries stopt met advocatenwerk

„Vandaag treed ik na 2,5 jaar terug als directeur van De Vries & Kasem Advocaten. Het was een mooie en leuke tijd, maar het kantoor staat en floreert. Mijn job zit er op”, schrijft Peter. „Het is tijd voor een nieuwe fase. Handen vrij. Nieuwe uitdagingen.”

Peter bemoeide zich binnen het bedrijf onder meer met onderzoek, advies, een second opinion of mediakwesties. Hij werkte samen met zijn zoon Royce, die advocaat is.

Zijn advocatenkantoor behandelde onder andere de zaak van Bridget Maasland tegen Privé, die hij verloor.