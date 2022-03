Paul van Vliet weer terug in theater voor Oekraïne

Van Vliet maakte in 2018 bekend te stoppen met optreden nadat hij zestig jaar vrijwel doorlopend op het podium had gestaan. Zijn laatste grote show was een zondagmiddagmatinee die hij zes jaar lang elke week speelde in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Van Vliet schreef sindsdien het boek Heimwee naar morgen, maar is nog maar zeer zelden als uitvoerend artiest op een podium te zien.

Aan de benefietavond doen verder Freek de Jonge, Steven Brunswijk en Elke Vierveijzer mee. De hele opbrengst van de avond gaat naar Giro555 van de gezamenlijke hulporganisaties. „Woorden schieten tekort om aan te geven hoe geschokt we zijn over de oorlog in Oekraïne en wij willen ook ons steentje bijdragen om het leed te verzachten”, laten de artiesten weten.