Charlize Theron: liever spelen in films dan kinderen thuis lesgeven

„De grootste uitdaging voor mij is thuisscholing”, zegt ze in gesprek met Willie Geist. „Amen”, grapt de interviewer, die zelf ook kinderen heeft. „Het was een ontzettend stressvolle tijd voor mij”, vervolgt Charlize. „Ik zou liever keer op keer actiefilms draaien in plaats van dat ik weer thuisscholing moet geven.”

De Zuid-Afrikaanse actrice is overigens al een tijdje klaar met haar laatste actiefilm The Old Guard. Die verschijnt op 10 juli op Netflix.