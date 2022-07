Premium Het beste van De Telegraaf

Elke dag spektakel in ons oudste museum Teylers

Kopieer naar clipboard

Luchtbedden, strandstoelen en zwembanden sieren het Teylers Museum in Haarlem. Toch is luieren er in het zonnig getooide museum niet bij. Het vakantieprogramma Zomer in Teylers biedt juist actief vertier voor jong en oud. Vooral nieuwsgierige, niet bang aangelegde bezoekers komen aan hun trekken. door Paola van de Velde