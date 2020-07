Antonie Kamerling-eerbetoon bezorgt Kris Kross Amsterdam volgende hit

Mij niet eens gezien is een bewerking van de klassieker Toen ik je zag, die dankzij Antonie Kamerling en de film All Stars een grote hit werd in 1997. Het dj-trio sloeg ervoor de handen ineen met Lil Kleine en Yade Lauren. Zij scoren respectievelijk hun twintigste en tweede top 5-hit.

De remake is een eerbetoon aan Antonie, die op 6 oktober precies tien jaar geleden overleed. Het nummer werd destijds opnieuw een nummer 1-hit, nadat het in 1997 al vijf weken op de eerste plaats had gestaan. Mij niet eens gezien maakt wel een betere start dan Toen ik je zag. Dat nummer kwam 23 jaar geleden op 87 binnen. Het duurde vervolgens nog vijf weken voordat de single in de top 5 belandde.

In de Single Top 100 van deze week staat Boef, inmiddels voor de vierde achtereenvolgende week, op nummer 1 met Tout Est Bon. Het verschil met de achtervolgers wordt wel met de week kleiner. Savage Love van Jawsh 685 en Jason Derulo is nu de belangrijkste uitdager op plaats twee. Bilal Wahib staat op de derde plaats met Tigers.