Elton John verlaat Twitter om desinformatie

„Mijn hele leven heb ik geprobeerd om muziek te gebruiken om mensen samen te brengen”, schrijft de Rocket Man-zanger. „Toch doet het me verdriet om te zien hoe desinformatie nu wordt gebruikt om onze wereld te verdelen. Ik heb besloten om Twitter niet langer te gebruiken.”

Elon Musk nam het bedrijf eerder dit jaar over en sindsdien zijn een aantal zaken veranderd op het platform. Zo liet Twitter onlangs weten zijn beleid tegen desinformatie rond het coronavirus, namelijk het plaatsen van waarschuwingen bij tweets die twijfelachtige informatie over het longvirus verspreiden, overboord te gooien. Verder mocht de Amerikaanse oud-president Donald Trump terugkeren op Twitter, nadat hij was verbannen na de bestorming van het Capitool in Washington.