Recordopbrengst voor schilderijen Eva Jinek

Het schilderij van de hand van Mirelle Vegers bracht 7000 euro op, dat van Ingeborg Herckenrath was goed voor 10.050 euro. Het is niet bekend wie de schilderijen hebben gekocht. Wellicht Jinek zelf, want in haar uitzending liet ze al weten een bod te gaan doen.

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Ⓒ MAX/Ingeborg Herckenrath

Een van de drie schilderijen die van haar werden gemaakt mocht de presentatrice na de uitzending zelf mee naar huis nemen, de andere twee werden geveild.

De opbrengst van 10.050 euro is de hoogste opbrengst van een enkel schilderij tot nu toe. Vorig jaar leverden de schilderijen van Waylon met 3400 euro en 3250,50 euro het meeste op.