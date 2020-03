Taika Waititi maakt Netflix-serie over Sjakie en chocoladefabriek

Beide series zullen volgens Deadline voortbouwen op het verhaal in het boek, al blijft wel de geest van Dahl's kinderboek in de series behouden.

De nieuwe animatieseries vormen het begin van een uitgebreide samenwerking tussen Netflix en The Roald Dahl Story Company, de organisatie die de auteurs- en merkrechten van de in 1990 overleden auteur beheert. De erfgenamen willen nog meer van zijn verhalen laten herleven, waaronder Matilda, De Griezels en De GVR.

Waititi won in januari een Oscar voor zijn beste bewerkte scenario voor Jojo Rabbit. Hij is op dit moment druk bezig met de vierde Thor-film, Thor: Love and Thunder.