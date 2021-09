Arthur Japin leerde belangrijkste levenslessen van zijn honden

Premium Buitenland

Voor het eerst twee paarden doodgebeten door wolven: ’Maak je wei wolfproof, want er komt piek in aanvallen’

In een weiland in het Belgische Meeuwen (Oudsbergen) zijn in de nacht van zondag op maandag twee paarden doodgebeten, vermoedelijk door een wolf. Het is de eerste keer dat paarden het slachtoffer zijn geworden. Landbouwers, paardeneigenaren en ook de nieuwe burgemeester Marco Goossens spreken van ee...