Oud-Utopiaan Cees heeft niet lang meer te leven: ’Beter nieuws heb ik niet’

„Mijn huidige drie tumoren in de lymfeklieren in mijn buik zijn gegroeid, uitzaaiingen nieuw bij de liezen aan beide kanten. Veel nieuwe kleine tumoren in wording in de buik en een nieuwe tumor in de opperhuid net onder mijn navel”, zo luidt de harde waarheid.

Ondanks het slechte nieuws, zonder behandeling heeft hij nog vier tot twaalf maanden te leven, blijft Cees positief. „Ik blijf zeilen op de wind van vandaag! De fontein in mijn voortuin is als het leven, je weet niet waar de spetters heen gaan.” De oud-Utopiaan moet nu beslissen of hij nog behandeld wil worden.

Cees verliet Utopia eind 2016.