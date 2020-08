Verbitterde Gemma van Eck: ’Ik stop met ALLES!’

Gemma van Eck is klaar met de showbizz. ,,Het is mooi geweest.’’ Ⓒ ANP/HH

Ze behaalde met de meidengroep BABE de hoogste posities in de vaderlandse hitlijsten, speelde in films en musicals en was drie jaar te zien in het voorprogramma van TOON HERMANS. Maar nu nooit meer. GEMMA VAN ECK gooit de handdoek in de ring van de showbizz. Teleurgesteld zegt ze: ,,Dat hele wereldje heeft me zoveel verdriet bezorgd…’’