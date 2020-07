Assistent: ’Niet Johnny, maar Amber was de mishandelaar’

Deuters claimde dat niet Depp, maar Heard zich schuldig maakte aan mishandeling. Al heeft hij dat nooit met eigen ogen gezien. „Op geen enkel moment heeft mevrouw Heard het gehad over enig fysiek misbruik, en ik heb ook nooit bewijs gezien van enige verwondingen”, aldus Deuters. „Daarentegen heeft meneer Depp mij verschillende keren verteld dat mevrouw Heard hém aanviel of fysiek en verbaal mishandelde.”

Eerder had ook actrice Winona Ryder, die in de jaren negentig een relatie had met Depp, gezegd dat ze zich niet kan vinden in de beschuldigingen aan het adres van de acteur.