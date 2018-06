Edwin Evers winnaar Marconi Oeuvre Award

De radiomaker was met een smoes naar het kantoor van John de Mol in Laren NH gelokt, waar hij niet de Talpa-baas trof maar André van Duin. Verrast hoorde hij van zijn grote jeugdheld dat hij de prestigieuze radioprijs had gewonnen.

Volgens de vakjury is de 43-jarige Edwin Evers een unieke radiomaker die van onschatbare waarde is voor het Nederlandse radiolandschap. Met zijn ochtendshow Evers Staat Op heeft hij de betekenis van ochtendradio stevig op de kaart gezet. Zijn radioprogramma vol met typetjes is na 16 jaar nog steeds enorm populair. De jury prijst de bevlogenheid van de radiomaker. „Edwin Evers is een genre op zich en daarom is hij de terechte winnaar van de Marconi Oeuvre Award 2014.”

De kersverse prijswinnaar reageerde verrast: „Ik ben zeer vereerd dat juist André van Duin, mijn grote voorbeeld, mij dit prachtige nieuws komt vertellen. Ik ben al jaren een enorm bewonderaar van het radiowerk van André en Ferry de Groot, die met de Dik Voormekaar show in de jaren ’70 en ‘80 typetjes op de radio populair maakten.”

Evers sleepte al eerder radioprijzen in de wacht, zoals de allereerste Gouden RadioRing in 2006, drie keer de Zilveren RadioSter Man als meest populaire radioman en drie Marconi Awards voor beste presentator en beste programma. Met zijn Marconi Oeuvre Award schaart hij zich in een rijtje met illustere namen. Eerdere winnaars waren: Tom Mulder (2004), Rob Stenders (2005), Wessel van Diepen (2006), Ferry Maat (2007), Frits Spits (2008), Erik de Zwart (2009), Jeroen van Inkel (2010), Lex Harding (2011), Felix Meurders (2012) en Peter van Bruggen (2013).