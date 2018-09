Roelof pakt zijn spullen na openlijke twijfel Gordon

Roelof vertelt dat hij wel wist over Gordons twijfels, maar dat hij de stap naar de pers nooit had verwacht. "Ik ben er klaar mee. Ik pak mijn spullen."

Gordon vertelde in een interview dat hij te snel is gaan samenwonen met Roelof en nog niet klaar was voor een nieuwe relatie. Wel zei hij dat hij na terugkomst van een onbewoond eiland, verder naar de relatie wilde kijken. Roelof vond de uitspraken van de presentator echter genoeg reden om de stekker er meteen uit te trekken.