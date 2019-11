Hierom is de McDonald’s bijzonder voor Froukje de Both

„Misschien vergis ik me, maar ik denk dat negen van de tien mensen op Tinder alleen maar seks of een korte date willen. Maar een date-app waarop het er iets serieuzer aan toe gaat, vind ik een fantastische uitvinding. Ik ken veel mensen die daar iemand leuks aan hebben overgehouden”, vertelt Froukje in Beau Monde.

Zelf besloot ze dus toch ook maar online op zoek te gaan. „Ik zat nog maar twee dagen op die app toen ik een bericht van Jordy kreeg. Hij had me iets heel grappigs gestuurd waardoor ik meteen hardop moest lachen. Zó leuk. Hij heeft best botte humor en daar hou ik van. Ook was hij totaal niet onder de indruk van wie ik was.”

Toch was de presentatrice behoorlijk nerveus tijdens hun eerste date. „Ik durfde hem zelfs niet aan te kijken!”, reageert ze. „Hij nam me mee uit eten op het strand en het was ontzettend leuk. Ik wist me alleen geen houding te geven en gedroeg me heel awkward. Bewoog veel met mijn handen en bleef aan een stuk door praten. Achteraf schaamde ik me kapot. Gelukkig vond hij het wel schattig, want hij is blijven hangen.”

Na een paar dates moest Jordy voor zijn werk als piloot voor twee maanden naar Los Angeles, een paar weken later besloot Froukje hem daar op te zoeken. Een goede keuze, zo bleek, want al snel groeiden de twee meer en meer naar elkaar toe. Eenmaal terug in Nederland wilde Jordy dan ook niets liever dan hun relatie officieel maken. Tijdens een bezoekje aan de McDonald’s vroeg hij Froukjes dochter om toestemming haar moeder verkering te vragen, waarna ze samen een kaart schreven en deze in een Happy Meal verstopten. „Sindsdien hebben we een relatie. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder hè?”