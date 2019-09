’Ook mijn man is niet de voorzitter van de Chantal-fanclub’

Ⓒ Nick van Ormondt

De ’leading lady’ van RTL start donderdagavond met Chantals pyjama party, vanaf zaterdag presenteert ze Dancing with the stars en in het najaar The voice. Ook maakt ze zich op voor een eigen show in de Ziggo Dome. Ondertussen bouwt Chantal Janzen haar eigen bedrijf uit. „Ik wil niet afhankelijk zijn van de vraag of een zenderbaas mij volgend jaar nog ziet zitten.”