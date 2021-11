Celgenoot R. Kelly schrijft stripboek over hun tijd in de bak

Hunt, die vastzit omdat hij wordt beschuldigd van dreigen met het vermoorden van overheidsmedewerkers, illustreerde en schreef onder meer hoe hij yoga en sportlessen volgt met Kelly.

Hij zou niet hebben geweten wie de zanger was toen ze celgenoten werden. „Ik ben de grootste r&b-ster uit de geschiedenis! Hoe kun je nooit van R. Kelly hebben gehoord”, reageerde de getekende versie van Kelly daarop. Het is niet duidelijk wat de zanger van het stripboek vindt.

Kelly werd onlangs in New York schuldig bevonden aan het leiden van een operatie die tot doel had vrouwen en minderjarige meisjes te misbruiken. Ook in de staat Illinois loopt nog een zaak tegen hem. De zanger zit al vast sinds 2019, toen hij werd opgepakt in Chicago. In juni werd hij overgebracht naar de gevangenis in Brooklyn. Daar zit hij nu nog steeds.