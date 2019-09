Charlie Hunnam in nieuwe Apple-serie

Shantaram is gebaseerd op het gelijknamige boek van Gregory David Robert uit 2003. Dat vertelt het verhaal van Lin, een Australiër die is gevlucht uit de gevangenis en zich schuil probeert te houden in de onderwereld van India. Het boek is in 39 talen en 42 landen uitgebracht, wereldwijd gingen er zes miljoen exemplaren over de toonbank. Johnny Depp kocht in het verleden al eens de filmrechten van het boek, maar dat project is nooit van de grond gekomen.

Hunnam is vooral bekend als Jax Teller uit Sons of Anarchy. Ook speelde hij de titelrol in Guy Ritchies King Arthur en was hij te zien in Pacific Rim.