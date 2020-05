BRUCE is weer THUIS

Het waren bizarre weken voor de Die Hard-acteur. BRUCE WILLIS woonde door het noodlot wekenlang in bij zijn ex-vrouw DEMI MOORE. De twee gingen twintig jaar geleden uit elkaar, maar onderhouden nog altijd een goede band met elkaar. Hij was er op bezoek - ook om hun gezamenlijke dochters RUMER (31), TALLULAH (26) en SCOUT (28) te zien. De visite duurde uiteindelijk een stuk langer dan gepland.

Een maand zat Bruce Willis ’vast’ in het huis van zijn ex Demi Moore. Ⓒ Instagram

Intussen zat zijn vrouw EMMA thuis in Los Angeles, alleen met de kinderen.

Desondanks maakten Bruce, Demi én Emma er het beste van en plaatsten vrolijke foto’s op sociale media.

Dochter Scout zegt dat het een ’bijzondere tijd’ was. ,,Het was apart om ineens weer zolang met je vader én moeder samen in één huis te leven. Maar, en het is wel een beetje tegenstrijdig natuurlijk, het was ook wel een mooie en dankbare tijd.’’