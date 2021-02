Ik vertrek: ’Ik heb mijn oudste zoon al een jaar niet gezien’

Voor Carlos en Colinda is het glas al snel halfvol. Ⓒ AVROTROS

De volwassen kinderen van huisschilder Carlos (49) en taxichauffeur Colinda den Hollander (54) zijn in de nieuwe serie van Ik vertrek een stuk pessimistischer over de grenzeloze ambities van hun ouders dan het stel zelf. Want hoe gaan ze een B&B met vijf gastenkamers in Spanje runnen als ze helemaal geen horeca-ervaring hebben? „De kans dat wij terugkomen is feitelijk nihil,” aldus Carlos.