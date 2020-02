’Kim van Kooten steekt de draak met André en Bridget’

,,Er is heel veel druk gelegd op de relatie”, verklaarde een emotionele Bridget eerder deze week op Radio 538 waarmee ze de schuld van het mislukken van hun relatie bij de media leek neer te willen leggen. „Het is zo’n inbreuk op onze privacy, dat mensen die mij niet kennen denken iets te mogen zeggen over je of je neer mogen halen. Ik kan het echt wel in perspectief plaatsen, weet dat het mensen zijn die anoniem achter hun computertje zitten. Maar het gaat soms zó ver.”

En dat juist Bridget Maasland -presentatrice bij RTL Boulevard- dit zegt, terwijl ze gedurende de weken dat ze met André was zo’n beetje iedere zoen of knuffel met haar volgers deelde, maakt dat er al snel met humor wordt gereageerd.

Ook Kim van Kooten kon het niet laten haar duit in het zakje te doen. „Langs deze weg willen we iedereen op de hele wereld vragen onze privacy te respecteren. Laat ons met rust, alsjeblieft. De druk van de buitenwereld is enorm. Heb alsjeblieft begrip daarvoor. En we willen dus vooral met rust gelaten worden. Niet de hele tijd, maar wel vaak. Of sowieso af en toe. Daarom deze foto”, schrijft Kim bij een foto van haar Jacob Derwig op Instagram. Hoewel ze nergens Birdget of André noemt, is de boodschap duidelijk. De actrice wordt dan ook overladen met lachende emoji’s.