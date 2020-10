The Wanted-zanger Tom Parker (32) heeft hersentumor

„Jullie hebben al een tijdje niets van ons gehoord op sociale media en het wordt tijd om te vertellen waarom. Het is geen gemakkelijke manier om dit te zeggen maar helaas is bij mij een hersentumor vastgesteld”, schrijft Tom. „We zijn er allemaal kapot van maar we gaan het gevecht aan. We willen geen medelijden maar liefde en positiviteit”, zegt hij. „Het wordt een zware strijd maar met ieders liefde en steun komen we er bovenop.”

De Britse boyband The Wanted scoorde in 2011 en 2013 grote hits met Glad You Came en Walks Like Rihanna. De groep is sinds 2014 tijdelijk uit elkaar.

Tom is sinds 2018 getrouwd met zijn vrouw Kelsey. Samen hebben ze een dochter, de 1-jarige Aurelia. Een tweede kindje is onderweg.