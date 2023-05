Britney Spears haalt fel uit naar TMZ: ’Trashy medium!’

„Als je bedenkt wat er met me is gebeurd toen ik onder curatele stond en hoe hard ik elke dag werk om een beter mens te worden sinds dat voorbij is”, begint Spears haar bericht. Daarbij noemt ze de „inspanning van TMZ om het meest trashy medium” te zijn. „Deze mensen, van wie ik geen idee heb wie ze zijn, praten over mij alsof ze daar recht op hebben.”

„De media zijn altijd wreed tegen me geweest”, vervolgt de zangeres haar verhaal. „De meeste mensen zouden hier misschien niet op reageren, maar ik denk dat sommige mensen dingen geloven en dat maakt mij wel degelijk uit.” TMZ beweerde onlangs dat het huwelijk van Spears en haar man Sam Asghari op klappen zou staan.

Spears had een zenuwinzinking in 2007, waarna ze in 2008 onder volledige curatele van haar vader Jamie kwam te staan. Aan die curatele kwam eind 2021 een einde.