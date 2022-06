Hailey Bieber: ’Justin zal weer volledig herstellen’

„Het gaat goed met hem, elke dag een beetje beter. Het was een enge en ongewone situatie, maar hij zal weer volledig herstellen en ik ben dankbaar dat het goed met hem gaat”, vertelde Hailey aan de presentatoren van het programma. „Hij heeft steun gekregen van vrienden, fans en familie en dat varieerde van beterschapswensen tot advies en aanbevelingen, echt fantastisch.”

De presentatoren vroegen Hailey ook naar haar eigen gezondheidssituatie, omdat zij in maart te maken kreeg met een mini-beroerte. Ook dat herstel verloopt goed, vertelde het model. „Ik voel me alweer een stuk beter. Ik heb een ingreep gehad om het gat in mijn hart te dichten en geef mijn lichaam sindsdien de tijd om te helen en te herstellen. Al heeft het wel even geduurd voor ik me weer mezelf voelde.”

Dat Hailey en Justin op zo’n jonge leeftijd met zulke heftige gezondheidsaandoeningen te maken hebben gekregen, heeft ook goede kanten zei Bieber. „Het dwingt ons min of meer om ermee naar buiten te treden en behalve dat mensen daardoor begrijpen wat je meemaakt, levert het ook mooie gesprekken en inzichten op. Daarnaast heeft het ons, omdat wij dit samen meemaken, dichter bij elkaar gebracht”, besluit Hailey.