Zoop-acteurs hebben soms met elkaar ’getongd’

De cast van de jeugdserie Zoop kon het goed met elkaar vinden. Volgens Patrick Martens, een van de hoofdrolspelers, is er destijds zelfs „af en toe getongd”. Daar is het volgens de acteur bij gebleven, vertelt hij in de speciale reünie-aflevering van de serie die sinds zaterdag te zien is op Videoland.

