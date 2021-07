Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven bij première musical The Sound of Music

Naar de première van de hitmusical werd reikhalzend uitgekeken. De voorstelling moest vanwege de coronacrisis meermaals worden uitgesteld. „We willen allemaal zó graag naar het theater”, zei hoofdrolspeelster Nandi van Beurden eind mei toen de eerste repetities van start gingen. „Iedereen is dolenthousiast, als koeien die voor het eerst na maanden op stal te hebben gestaan weer de wei in mogen!”

Vanwege corona zijn er zowel voor als achter de schermen maatregelen genomen. Zo moet het publiek afstand houden en wordt het theater voor aanvang ’extra intensief’ schoongemaakt.

The Sound of Music, met naast Op zoek naar Maria-winnares Van Beurden ook operazangeres Francis van Broekhuizen, is een maand te zien in het Circustheater in Scheveningen. Daarna trekt de musical tot en met 13 februari door het land.