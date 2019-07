Cast van dierentuinserie Zoop houdt reünie

„Met elkaar 400 afleveringen opgenomen en 3 films! Feestje om weer samen te zijn en mooie herinneringen op te halen”, schrijft Van Dam. Alleen Jon Karthaus, die in de serie Moes speelde, ontbrak. Het is niet bekend waarom hij verstek moest laten gaan.

Zoop liep van 2004 tot en met 2006 en vertelde over de avonturen van een groep Rangers in Ouwehands Dierenpark. Er volgden drie speelfilms, waarin zes hoofdrolspelers naar Afrika, India en Zuid-Amerika gingen. Regisseur Johan Nijenhuis had plannen voor een vierde deel in Kenia, Australië of Canada, maar deze ging uiteindelijk niet door.

Onlangs hintte Jon Karthaus op een mogelijke doorstart van Zoop. Regisseur Johan Nijenhuis, die de drie speelfilms maakte, laat weten „zeker de potentie te zien van een Zoop: the Next Generation. Het is voor een bepaalde generatie een heel iconische serie.” Maar hij voegt eraan toe dat hij de rechten van de reeks niet meer heeft en dus niets te zeggen heeft over een mogelijke doorstart.