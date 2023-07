22-jarige Amsterdamse Rikkie Kolle is Miss Nederland 2023

Ⓒ ANP/HH

Rikkie Kolle is zaterdagavond verkozen tot Miss Nederland 2023. In het AFAS Theater in Leusden eiste de 22-jarige Amsterdamse de titel, kroon en sjerp voor zich op.