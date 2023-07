Amsterdamse transgender Rikkie Kollé (22) wint Miss Nederland 2023

Het is de eerste keer dat een transgender vrouw de prijs wint. „Deze finalist heeft tijdens de hele show gestraald en heeft in het traject ook de grootste progressie doorgemaakt”, zegt de jury over Kollé. „Zij heeft een ijzersterk verhaal met een duidelijke missie. De jury is ervan overtuigd dat de organisatie met veel plezier met deze jonge vrouw gaat samenwerken.”

Komend jaar zal Kollé zich als Miss Nederland presenteren. Ook vertegenwoordigt zij Nederland bij de Miss Universe verkiezing.

Tekst gaat verder onder video.

Kollé deed eerder mee aan de tv-modellenwedstrijd Holland’s Next Top Model. In 2018 behaalde zij de finale.

Een jaar geleden won Ona Moody de titel. Zij zat dit jaar in de jury. Ook oud-winnaars Julia Sinning, Denise Speelman, Rahima Dirkse, Nicky Opheij en Zoey Ivory zaten in de jury.