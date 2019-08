John Mayer kan wel lachen om ’nieuwe privacyregels’ Instagram

John Mayer Ⓒ ANP

John Mayer heeft in navolging van andere sterren gereageerd op de post van Instagram over aangepaste privacyregels. Hoewel de meesten hun zorgen deelden over de aangekondigde aanpassing, die achteraf een ’grap’ bleek te zijn, kan John er juist wel om lachen. Sterker nog, de singer-songwriter doet er nog een schepje bovenop.