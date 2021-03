Cardi B verwijdert Twitteraccount nadat fans klagen over pop

Naast positieve reacties werd ze echter ook overladen met vragen wanneer ze met nieuwe muziek zou komen. Na een tijdje had ze er schoon genoeg van. De gefrustreerde rapster reageerde in een reeks boze tweets op fans die klaagden dat ze een pop uitbracht in plaats van een nieuw album. Later besloot ze haar Twitteraccount te verwijderen.

De rapster legde in een video op Instagram uit dat ze door haar dochter op het idee kwam om de poppenindustrie in te gaan. Zelf is ze ook veel geld kwijt aan poppen voor haar dochter Kulture .„Mensen zullen altijd dochters blijven krijgen, die allemaal poppen willen.”