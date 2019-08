Tigers are not afraid volgt de jonge Estrella, die tevergeefs wacht tot haar moeder terugkeert en zich besluit aan te sluiten bij een groepje straatjongens. Hun vernielde wijk, schokkerig en donker in beeld gebracht, is inmiddels veranderd in een spookstad waar drugskartels dood en verderf zaaien. Wanneer een van de kinderen een wapen vindt en Estrella de opdracht geeft om een crimineel uit te schakelen, moet het clubje vrezen voor hun leven.

Intussen klampt Estrella zich vast aan de drie schoolkrijtjes die haar wensen zouden moeten vervullen, ziet ze hoe een knuffelbeest tot leven komt en verschijnen er vliegende wezentjes die de trekker van een pistool kunnen overhalen. Tigers are not afraid is wat dat betreft vergelijkbaar met Oscarwinnaar Pan’s Labyrinth, over een meisje dat tijdens het Francoregime wegvlucht in een mythische wereld.

Estrella heeft echter geen sprookje om zich in te verstoppen, maar kan alleen met kleine bedenksels proberen om de realiteit iets beter te maken. Dat die onschuld het moet afleggen tegen de gruwelijkste taferelen, maakt van deze film bovenal een genadeloos straatdrama.