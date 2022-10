Premium Het beste van De Telegraaf

Multimiljonair, ondernemer, sporter en vader... Wie is nu eigenlijk die nieuwe liefde van Leontine Ruiters?

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

John Huiberts laat het hart van Leontine Ruiters weer harder slaan. Ⓒ ANP/HH

John Huiberts. Vermoedelijk is er nog nooit zoveel op die naam gezocht als op dinsdag gebeurde. Toen werd bekend dat deze mysterieuze man de nieuwe liefde van Leontine Ruiters is. De multimiljonair bevestigde de geruchten zelf aan RTL: „Het klopt dat wij elkaar aan het ontdekken zijn en dat is heel fijn en leuk.” Maar wie is deze John Huiberts nu eigenlijk?