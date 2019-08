The Lion King in recordtijd over de 2,5 miljoen bezoekers

De film staat momenteel steeds op de eerste plaats van best bezochte bioscoopfilms in Nederland. Zelfs nieuwe films als Once upon a time in Hollywood van Quentin Tarantino of de actiefilm Angel has fallen met Gerard Butler en Morgan Freeman kunnen het succesvolle leeuwenjong niet van de eerste plaats verdrijven.

The Lion King doet het niet alleen in Nederland heel goed, wereldwijd is de opbrengst van de liveactionfilm binnen zes weken gestegen naar bijna 1,5 miljard dollar.

De remake, met de stemmen van onder anderen Beyoncé en Seth Rogen, vertelt opnieuw het verhaal van leeuw Simba.