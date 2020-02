Rapper Donnie vader geworden

Het jongetje heet Odín Donny, zo valt te lezen naast een kiekje van de kleine.

Het is het eerste kindje voor Donnie en zijn vriendin Lois.

In september maakte de Amsterdammer op Twitter bekend dat zijn vriendin in verwachting was. „„Lieve mensies, ik mag ’t eindelijk naar buiten brengen. Jullie kennen mij als Maradonnie maar binnenkort luister ik ook naar de naam Pappadonnie”, schreef de rapper bij foto’s van de echo.