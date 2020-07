Is deze autocoureur de nieuwe liefde van Gaby Blaaser?

Verschillende bronnen hebben aan het entertainmentprogramma laten weten dat Gaby en Bas het al enige tijd erg gezellig met elkaar hebben. Zo zouden de twee zoenend zijn gespot in een aantal bekende Amsterdamse horecagelegenheden.

Het management van Gaby heeft aan Shownieuws laten weten dat de twee ’officieel geen setje zijn’.

Bas Schothorst is de ex-man van actrice Kimberley Klaver. Ze trouwden in 2015 en scheidden in 2018. Kimberley en Gaby hebben ook een verleden: ze waren goede vriendinnen tijdens de opnames van Spangas, waarin zij samen speelden.