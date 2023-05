Shirma Rouse krijgt dagelijks kookprogramma op 24Kitchen

In het programma, dat vanaf 3 juli dagelijks te zien is bij de kookzender, ontvangt Rouse bekende gasten als Jandino Asporaat, Trijntje Oosterhuis en Edsilia Rombley, meldt 24Kitchen maandag. De zender laat weten ’ontzettend trots’ te zijn om Rouse aan het rijtje tv-chefs toe te kunnen voegen. Andere bekende chefs van de zender zijn Rudolph van Veen, Karsu en Miljuschka Witzenhausen.

Rouse is bij het grote publiek bekend als zangeres. Ze deed mee aan The voice of holland en was te zien als Maria in The passion. In 2021 bracht de op Curaçao geboren artiest haar eerste kookboek Shirma’s Soul Kitchen uit, over de Caribische keuken. Dit voorjaar verschijnt een tweede deel van dit boek.