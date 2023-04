Mia & Dion achteraf blij met harde kritiek op Songfestivallied

Vlak voordat Mia en Dion naar Liverpool vertrokken om zich voor te bereiden op het liedjesfestijn, blikken ze terug op de stressvolle tijd die achter hen ligt. Na wekenlang verguisd te zijn om hun vocale missers, lukte het hen afgelopen vrijdag bij Khalid & Sophie om live een aangepaste versie van Burning daylight zuiver te zingen.

Last

Daarmee viel een last van de schouders van het duo, zo vertel Dion Cooper aan het ANP: „We staan hier met een gevoel van geluk, zelfvertrouwen en gezonde spanning. Dat is een soort last die van je schouders valt en een soort ontspanning die je meeneemt naar Liverpool.”

Bij Khalid & Sophie vertelde Cooper juist dat hij door de storm aan kritiek soms het gevoel kreeg dat ’de hele wereld’ een hekel aan hem had. Inmiddels kan hij de bij vlagen genadeloze commentaren beter relativeren: „Het was nodig. Anders waren we er misschien niet achter gekomen dat in de kern iets niet klopte. Nadat het mis was gegaan, hadden we met het hele team zoiets van: 'oké, nu moeten we kijken wat er aan de hand is'. En we hebben dat recht kunnen zetten voor onszelf. Dat is echt zo'n fijne ontlading.”

Te moeilijk

Mia & Dion bleken al in de beginfase moeite te hebben om Burning daylight in de oorspronkelijke uitvoering goed te zingen. Na maanden ’strugglen’ werd besloten om achtergrondzangers toe te voegen, het lied anderhalve toon hoger te zingen en uithalen te vermijden.